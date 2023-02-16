Новый сквер в честь 95-летия Канавинского района появится в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Новый сквер появится в Нижнем Новгороде в честь 95-летия Канавинского района.

– Первые упоминания о месте Кунавинская слобода появилось ещё в 1599 году. Сейчас это во многом передовой район с красивейшими пейзажами, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Пока мэр не раскрывает подробностей о новом сквере, но отмечает, что в планы также входит благоустройство парка 1 Мая.

Кроме того, жителей района, как и всех нижегородцев, в честь юбилея будут ждать праздничные мероприятия в течение всего года.

В ноябре 2022 годы мы сообщали, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется построить новый жилой комплекс, состоящий из двух многоэтажных домов и магазина.

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