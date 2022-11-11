Новый ЖК из двух многоэтажек и магазина построят в Канавинском районе

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируется построить новый жилой комплекс, состоящий из двух многоэтажных домов и магазина. Соответствующий проект планировки территории был утвержден региональным Минградом и размещен на портале правовой информации.

Как сообщается, речь идет об участке в границах улиц Сергея Акимова, Бетанкура и Мещерского бульвара. На этой территории планируется возвести два 24-этажных дома. В одном из домов будет оборудована подземная парковка, а рядом с другим - отрытая автостоянка. Кроме того, в этом жилом комплексе планируется разместить магазин.