Нижегородская полиция объявила в розыск мужчину, пытавшегося похитить 1,5-годовалую девочку

Фото: ЖК Новая Кузнечиха (https://vk.com/zhk_novaya_kuznechiha).

Полиция объявила в розыск мужчину, пытавшегося похитить 1,5-годовалую девочку в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Личность мужчины установлена, проводятся мероприятия по доставлению его в ОВД, – добавили в ведомстве.

Заявление в полицию поступило 15 февраля 2023 года. Мама девочки рассказала, что гуляла с детьми на горке, когда неизвестный мужчина пытался увезти на «ватрушке» её дочь.

Напомним, что сначала мужчина просто наблюдал, а потом принялся фотографировать ребятишек. Старший ребёнок заметил это и рассказал маме про странного дядю.

Когда дети в очередной раз друг за другом скатились с горки, внизу их уже поджидал мужчина. Он схватился за верёвочку «ватрушки», на которой была малышка, и потащил её за собой. Мама детей это заметила и стала истошно кричать, но никто не реагировал. В результате девочку спас старший брат, который выхватил у незнакомца шнурок от тюбинга. После этого мужчина сбежал.

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