Строительство школы на 1100 мест началось в Дзержинске

Подрядчик приступил к работам по устройству котлована. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске начали строить школу на 1100 мест. Она будет расположена на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клюквина, сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

- На данный момент выполнен демонтаж здания старой школы и госпиталя. С территории строительной площадки вынесены инженерные коммуникации, препятствующие строительству. Подрядчик приступил к работам по устройству котлована, - рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Здание новой школы будет иметь переменную этажность: 3 и 4 этажа. Здесь будет 44 класса, три спортзала, актовый зал, медицинский пункт, столовая и библиотека. На территории школы будет располагаться бассейн в отдельном здании, соединенном с основным учебным корпусом теплым переходом. В школьном дворе будет обустроена зона для проведения уроков физкультуры, игр и отдыха.

Планируется, что новая школа откроет двери для учеников в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Кстовском районе появятся две новые школы.

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