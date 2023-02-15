Две новые школы появятся в Кстовском районе в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две новые школы планируют ввести в эксплуатацию в Кстовском районе в 2023 году. Об этом сообщил глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов во время прямого эфира 14 февраля.

По его словам, сейчас активно ведется строительство этих образовательных учреждений. Одна школа будет построена в самом Кстове – здесь смогут обучаться 792 ребенка, другая школа откроется в поселке Большая Ельня – она рассчитана на 1225 мест.

- Обе школы строятся по концессии. Окончание строительства запланировано на 2023 год, - подчеркнул Иван Уланов.

Кроме того, в планах сделать капитальный ремонт в школах №5 и №1 и отремонтировать фасад школы №2. Также рассматривается вопрос о строительстве школ в шестом микрорайоне Кстова, в ЖК «Анкудиновский парк» и в деревне Крутая.