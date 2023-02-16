Учителей шахунской школы наказали из-за драки первоклассников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителей шахунской школы, где семилетний мальчик избил первоклассника по просьбе подростка, наказали. Об этом сообщили в управлении образования администрации Шахуньи.

- К классным руководителям и дежурному учителю применены дисциплинарные взыскания. Со всеми участниками данного случая проведены профилактические беседы, составлен план индивидуальной работы, - пояснили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел около двух недель назад в одной из шахунских школ. Там во время перемены подрались двое первоклассников, а ученик 8 класса, вместо того, чтобы разнять детей, достал телефон и начал снимать разборки на телефон. При этом подросток поддерживал нападавшего и просил «показать лайфхак».

Как выяснилось, подросток состоит на внутришкольном учете и в ПДН. С ним сейчас проводят индивидуальную профилактическую работу. А с пострадавшим первоклассником занимается педагог-психолог.

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