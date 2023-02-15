«Давай, покажи лайфхак!»: В нижегородской школе подросток заставил первоклассника избить ровесника, а сам снимал драку на телефон

Прокуратура начала проверку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблема детского насилия довольно широко распространена в современном обществе. Очередной случай буллинга и издевательств не так давно произошёл в одной из шахунских школ, где ученик первого класса избил своего одноклассника. Мальчик лежал на полу в коридоре и пытался прикрыть лицо, когда хулиган несколько раз пнул его ногой прямо по голове. За этой ужасающей картиной со стороны наблюдали старшеклассники, они не только не стали вмешиваться в драку, но и решили снять происходящее на видео, а также подстрекали показать им «лайфхак» (как бить лежачего).

– Самого момента могло бы не быть, если бы не провокация старшеклассника, который, к сожалению, относиться к детям из группы риска. Ребёнок из неблагополучной семьи, с ним проводится работа. Он состоит на внутришкольном учёте и ПДН, – рассказала журналистам «Кстати» исполняющая обязанности директора школы Александра Доронина.

Фото: скрин из видео. Источник: программа "Кстати".

К слову, этих старшеклассников уже не единожды замечали за неадекватным и хулиганским поведением. Подросткам удавалось отделываться лишь объяснительными, а также беседами со школьным психологом и соцпедагогом.

– Эти мальчики они постоянно замешаны во всяких инцидентах, но почему-то им за это никогда ничего не бывает, – сетует мама пострадавшего мальчика Юлия Сторожева.

Старшеклассника, спровоцировавшего драку, родители уже наказали – лишили телефона и компьютера. Тем временем мама пострадавшего мальчика обратилась с ребёнком в больницу, чтобы обследоваться и пройти консультацию у невролога.

– Я увидел, что у них конфликт там, что они начали драться и заснял в группу. Я знаю, что его спровоцировал. Когда мне объяснили, что я иду как соучастник, я понял, что не надо было снимать это. Вообще, снять то ладно, зачем я выложил, – поделился старшеклассник, который снимал видео.

В настоящее время по этому инциденту прокуратурой Нижегородской области организована проверка.

– Будут установлены причины произошедшего и дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» уже разбиралась с экспертами в теме детской жестокости и вот, что удалось выяснить.

– Когда ребенок систематически внутри семьи испытывает агрессию, агрессивное поведение родителей для него становится нормой. Если родители очень часто между собой конфликтуют и могут быть даже драки, ребенок на себе испытывает не только вербальную, но и физическую агрессию. Это тоже приводит к тому, что акты агрессии он может выбрасывать на своих сверстников. Среди мальчиков буллинг – достаточно распространенное явление, – заметила Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами.

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