12 легковых автомобилей закупит администрации Нижнего Новгорода. Фото: Сергей ГАПОН

Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода объявило аукцион на поставку 12 легковых автомобилей. На эти цели было выделено 28,9 млн рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, заявки на участие в аукционе принимают до 17 февраля, а вот итоги планируется подвести 21 февраля. И до конца марта подрядчик должен будет поставить автомобили. Так, одна машина стоимостью около 3,08 млн рублей, другая - 3 млн рублей и десять автомобилей стоимостью около 2,28 млн рублей.

Напомним, на создание парка электротакси в Нижегородской области было направлено 890 миллионов рублей.

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