На создание парка электротакси в Нижегородской области направили 890 млн рублей

На создание парка электротакси в Нижегородской области потратили 890 млн рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

На создание парка электротакси в Нижегородской области было направлено 890 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, в регионе благодаря содействию правительства Российской Федерации стала возможна реализация крупного проекта по запуску электротакси. Так, в 2022 году объем господдержки составил 300 миллионов рублей. И с учетом частных инвестиций в проект было вложено 890 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в 2022 году в Нижнем Новгороде были построены 62 зарядные станции и приобретено 180 электрокаров липецкого производства. В настоящее время функционируют уже 82 зарядные станции.

- В январе правительство Нижегородской области запустило проект по развитию автомобильного электротранспорта. Всего в рамках проекта будет сформирован комплекс из 280 электромобилей и 120 зарядных станций, - отметил Сергей Морозов.

Напомним, Нижний Новгород стал первым в России городом, где стартовала программа по вводу электротакси.