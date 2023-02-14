Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Томской области. Фото: Александр Воложанин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Томской области Владимиром Мазуром в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в рамках встречи обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества. По словам Глеба Никитина, у Нижегородской и Томской областей много общего.

- Томская область для нас во многом стала примером, когда мы готовили основу для развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Вместе прорабатывали вопросы создания кампусов мирового уровня, - отметил Глеб Никитин. - Мы так же, как и Томск, ориентируемся на молодежь, неслучайно Нижний недавно получил официальный статус «Молодежной столицы России 2023».

Как отметил глава Нижегородской области, направлениями взаимодействия могут стать наука, образование, промышленность, территориальное развитие, а также сохранение и использование объектов культурного наследия.

Согласно информации, одна из главных целей визита делегации Томской области – это изучение нижегородского опыта по внедрению проекта «Эффективный регион».

- Считаю правильным поучиться, если есть коллеги, которые подскажут. Вижу огромный потенциал в региональном взаимодействии, —сказал Владимир Мазур. - По многим позициям в Томске мы занимаемся импортоопережением. Учитывая, что Нижегородская область – огромный промышленный кластер, думаю, будем полезны друг другу. Готовим соглашение о сотрудничестве.

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