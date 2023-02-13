Автобусный маршрут А-47 продлят до ЖК «Академический» в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусный маршрут А-47 будет продлен до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде с 16 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Кроме этого, изменится трасса маршрута в Советском районе. Автобусы будут следовать через улицы Козицкого, Богородского, площадь Советскую, улицу Ванеева и Надежды Сусловой, - добавила Алена Чернышова.

Стоит отметить, что до настоящего времени транспортного обслуживания ЖК «Академический» не было. Так, с изменением маршрута появится дополнительная провозная способность от крупного пересадочного пункта «площадь Советская» до улицы Бринского и Верхних Печер.

Напомним, в Нижнем Новгороде закупили 30 новых комфортабельных автобусов. Группа компании «Мещеряков» приобрела новые автобусы среднего класса инновационной модели повышенной комфортности «Citymax-9».

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