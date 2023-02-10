30 новых комфортабельных автобусов закупили в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде закупили 30 новых комфортабельных автобусов среднего класса. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Согласно информации, группа компании «Мещеряков» приобрела новые автобусы среднего класса инновационной модели повышенной комфортности. Они рассчитаны на 77 мест, 25 из них сидячих.

- Автобусы оборудованы кондиционерами и аппарелями для посадки и высадки инвалидов, usb-розетками для мобильных устройств, - отметила Алена Чернышова.

Стоит подчеркнуть, что первый автобус начал работать 10 февраля в тестовом режиме на маршруте Т-44. А остальные автобусы проходят процедуру оформления.

Напомним, самый высокий выпуск автобусов с начала 2022 года отмечен утром 8 февраля 2023 года в часы «пик» на маршрутах ГП «НПАТ».