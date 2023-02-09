Баскетбольный центр с двумя площадками планируют построить в Нижнем Новгороде. Фото: сайт регионального Минграда.

Баскетбольный центр с двумя площадками планируют построить в Ленинский районе Нижнего Новгорода. Концепцию проекта представили на заседании архитектурного совета 3 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте регионального Минграда.

Согласно информации, баскетбольный центр хотят построить на улице Трамвайной около дома № 81. Заказчиком проекта выступает Нижегородская баскетбольная ассоциация, а вот проектировщиком является ООО «АСПЭК-Проект».

Так, в рамках заседания члены Архитектурного совета рекомендовали доработать представленное решение баскетбольного центра в части масштаба и трактовки фасадов здания.

Напомним, ремонт планетария в Нижнем Новгороде идет опережающими темпами.