Две легковушки столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 12 февраля Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель «ВАЗа» столкнулся с автомобилем «Лада Икс-рэй» на проспекте Гагарина, 101, утром 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ» превысил скорость, но не учел снегопад и состояние дорожного покрытия. Из-за этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Лада Икс-рэй».

Водитель «ВАЗа» был госпитализирован.

На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что почти половина «ВАЗа» полностью смята, а у «Лады Икс-рэй» повреждены капот и бампер.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и тяжесть травм пострадавшего.

Напомним, снегопады, метели с ухудшением видимости до 500 метров, сильный ветер до 12-14 м/с и снежные заносы на дорогах ожидаются в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области 12 февраля.

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