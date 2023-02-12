Метели и снежные заносы на дорогах ожидаются в Нижегородской области 12 февраля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Снегопады, метели с ухудшением видимости до 500 метров, сильный ветер до 12-14 м/с и снежные заносы на дорогах ожидаются в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области 12 февраля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями вероятность обрыва ЛЭП и линий связи повышается. Также возможно нарушение работы на объектах ЖКХ, обрушение крыш зданий. Кроме того, вероятны падение деревьев, заторы на автотрассах и увеличение количества ДТП.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует держаться в стороне от линий электропередач и деревьев, а также воздержаться от поездок по городу и использовать электрические фонари, если в доме произойдет отключение электроэнергии.

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