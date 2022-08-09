Дом Зарембы реквизируют в Нижнем Новгороде

Дом Зарембы решено реквизировать у собственника для последующей реставрации. Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией при правительстве Нижегородской области.

- Дом Зарембы - объект культурного наследия, и наша задача привести его в порядок, отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По его словам, и дом, и земельный участок находится в собственности физического лица с 2013 года. Все это время здание не реставрируется. Поэтому было принято решение изъять его у собственника и отреставрировать за счет государства.

Уже известно, что дом имеет историческую и архитектурную ценность. Однако сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

- Здание, которое принадлежало коллежской секретарше Зарембе, несколько раз меняло хозяев. В конце XIX века в нем жил городской глава Дмитрий Николаевич Дельвиг, - напомнил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.