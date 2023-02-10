«Метеоры» и «Валдаи» смогут останавливаться в Кстове после строительства набережной.ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

«Метеоры» и «Валдаи» смогут останавливаться в Кстове после строительства набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в Кстове может появиться набережная под парком Юбилейный. Планируется, что работы начнутся не раньше 2025 года. И тогда «Метеоры» и «Валдаи», которые следуют из Нижнего Новгорода по Волге, смогут делать здесь остановку.

- Помню, когда-то там останавливались «Ракеты», - подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Так, Евгений Люлин посетил благоустраиваемые в Кстове территории, в том числе площадь Ленина. На ее благоустройство было направлено свыше 200 миллионов рублей из бюджетов всех уровней в 2022 году. Работы должны окончательно завершиться в конце февраля. Кроме того, спикер ЗСНО рассказал о том, что скоро в Кстове обновят бульвар Нефтепереработчиков.

- Кстово – мощный, промышленный, спортивный город, и планы у него масштабные. Мы увидели, как изменилась к лучшему главная площадь города – появилась брусчатка, озеленение, освещение, павильоны, готовится открытие молодёжного центра, - подчеркнул Евгений Люлин. - Совсем скоро обновится бульвар Нефтепереработчиков. В целом в округе в этом году запланированы 24 проекта по программе «Вам решать!».

Напомним, в 2022 году «Валдаи» ходили по 14 маршрутам и перевезли более 68 тысяч человек.

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