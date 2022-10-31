Нижегородские «Валдаи» завершили навигацию 2022 года ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородские суда на подводных крыльях завершили навигацию 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2022 году «Валдаи» ходили по 14 маршрутам и перевезли более 68 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом, в котором было 11 маршрутов и 42,5 тысячи пассажиров, показатели значительно выросли.

– «Валдаи» соединили четыре региона – это Нижегородская и Ивановская области, республики Марий Эл и Чувашия, – отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, самым популярным в этом году маршрутом стало направление в Городец через Балахну. Также востребованы были поездки по новым направлениям. Например, билеты с экскурсией в Юрино скупали за час.

– За навигацию нижегородские суда преодолели более 122 тысяч километров – это как три экватора! – добавил губернатор Нижегородской области.

В планах на следующий год Глеб Никитин отметил выход на Волгу 120-местного скоростного судна «Метеор-120Р». Благодаря этому будут возможны маршруты в Кострому, Ярославль и Казань.