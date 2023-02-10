Поворот на Агрономическую с улицы Ванеева планируют запретить в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Левый поворот на Агрономическую с улицы Ванеева планируют запретить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 10 февраля.

В социальных сетях к мэру обратилась жительница Советского района. Она предложила запретить левый поворот на Агрономическую со стороны улицы Ванеева. Как оказалось, на этом участке образуется пробка. Глава города Юрий Шалабаев поддержал эту идею.

- На самом деле, очень правильное предложение. Мы продолжаем модернизировать организацию дорожного движения на трудных перекрестках, изучать проблемы и их решать, - отметил мэр Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, пробки создаются и из-за поворота на улицу Надежды Сусловой. Так, уже есть необходимый проект организации дорожного движения, который учитывает запрет поворота на улицу Агрономическую.

- Обязательно введем проект организации дорожного движения. Потом изучим результат, совпадает ли он с нашим прогнозом улучшения интенсивного дорожного движения на этом участке - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, капитальный ремонт дороги пройдет на улице Ванеева в Нижнем Новгороде в 2023 году.