Дорогу на улице Ванеева отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт дороги пройдет на улице Ванеева в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Как подчеркнул мэр, по результатам конкурсов на ремонт дорог в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и выплаченных авансовых платежей получилась экономия почти в 189 миллионов рублей. Именно так к 20 уже определенным участкам дорог добавили еще два.

Так, ремонт пройдет на улице Ванеева в границах улиц Агрономической и Васюнина. Кроме этого, будет отремонтирован путепровод на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую. Ремонт пройдёт в 2023-2024 годы.

- Кто живёт или часто бывает в Московском и Канавинском районах, а также пользуется этой дорогой для междугородних поездок, знает, какой это востребованный транспортный узел, - отметил Юрий Шалабаев.