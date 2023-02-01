Экономично и экологично: Нижний Новгород стал первым в России городом с электротакси

Всего в городе будет 280 таких авитомобилей. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижний Новгород стал первым в России городом, где стартовала программа по вводу электротакси. Соглашение по комплексному вводу электротранспорта было подписано еще в июне в рамках конференции «ЦИПР-2022». В рамках реализации этого проекта на сегодняшний день закуплено уже 180 из 280 запланированных новеньких экологичных автомобилей.

Нижний Новгород закупил 180 таких электротакси. Фото: Мария СОРОКИНА

По этому проекту в городе установлены 44 зарядные станции, чтобы водители могли вовремя зарядить свой транспорт. Местоположение белых столбиков, как их называют нижегородцы, уже можно определить при помощи навигаторов. 31 января в центре Нижнего Новгорода нижегородские власти и представители компании-оператора презентовали новые электрокары. Водители рассказали «КП-Нижний Новгород» о том, что их впечатлило в новых машинах.

Водитель Александр Ремизов оказался в числе тех, кто будет возить пассажиров на электрокаре. Совсем недавно он не имел полного представления о том, чем новенький недавно вышедший с конвейера электокар может удивить местных. Все изменилось, когда он сел за руль.

- В такси я работаю уже два года, - делится впечатлениями Александр, - но вот электрокар вожу раз в четвертый. Своего такого у меня нет. Здесь ощущаются комфорт и удобство. Он тихий и экологичный. Мне кажется, этот автомобиль не намного проще широко известных сегодня марок. Особой разницы нет. И те, и эти — электрические автомобили и запас хода у них у всех одинаковый. Может быть, там есть какие-то дополнительные функции для удобства, но они не являются основными.

Александр - один из тех водителей, которые будут возить нижегородцев на экологичных авто. Фото: Мария СОРОКИНА

С целью убедиться в достоверности вышесказанного, корреспондент «Комсомолки» решил побыть в роли пассажира - протестировать новое такси, сделав круг по главной городской площади. Садимся, пристегиваемся ремнем безопасности. В салоне сидения упругие — полезно для позвоночника, а их наклон легко регулируется. Посторонние звуки отсутствуют, но на кочке качнуть все-таки может. При этом старт и торможение автомобиля не ощущаются совсем.

Желающие уже могут опробовать такси нового вида. Для этого необходимо в уже имеющемся популярном агрегаторе оформить заказ с пометкой «Комфорт+». Рандомным образом может быть подан электрокар. Отдельной опции для этого пока нет, но в перспективе она может появиться.

Управлять новыми экологичными авто смогут водители, которые пройдут строгий отбор. Стаж их вождения в обязательном порядке должен составлять не менее пяти лет, но помимо этого есть множество других критериев отбора.

Чтобы зарядить электрокар, нужно найти ближайшую станцию зарядки, подсоединить кабель к специальному входу в передней части автомобиля.

В городе установлены 44 подобных станции. Фото: Мария СОРОКИНА

На каждой зарядной станции имеется инструкция, как подзарядить электрокар, а также qr-код для скачивания специального приложения, позволяющего отследить уровень заряда автомобиля.

На каждой станции есть инструкция и qr-код для скачивания приложения. Фото: Мария СОРОКИНА

На случай, если придется заряжаться из дома или от электростанции другого типа в багажнике каждого электротакси находится специальный кабель.

В каждом автомобиле дополнительно имеется зарядный кабель. Фото: Мария СОРОКИНА

Одним из первых преимущества электротакси оценил глава региона Глеб Никитин.

- Как у пассажира, у меня сложилось прекрасное впечатление: тихо, очень плавный ход, приятно. Думаю, для пассажиров будет важнее доступность тарифа и количество машин в городе. Не менее важен и вклад в осознанное потребление. Мы делаем ставку на устойчивое развитие несмотря на все возможные перипетии на внешних рынках и продолжаем развивать электротранспорт, - заметил губернатор.

Губернатор в числе первых оценил преимущества электрокаров. Фото: Мария СОРОКИНА

По его словам, на сегодняшний день в общей сложности в городе имеется 62 зарядных станции, что означает практически полное покрытие города, но даже это еще не предел.

- Сейчас для городского пользователя не существует проблем приобрести электромобиль и зарядить его. Понятно, что удельная стоимость пробега электромобиля гораздо меньше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Надеюсь, что этот проект простимулирует и личное потребление электротранспорта. Мы не только такси запускаем. По сути мы запускаем впервые в стране отрасль электродвижения, - добавил Никитин.

Представитель компании-оператора Алексей Тихонов подчеркнул, что на зарядку электротакси в среднем будет уходить порядка 20-40 минут. То есть, можно уложиться в обеденный перерыв. При этом пробег электромобиля при «полном баке» составляет порядка 300-350 километров в зависимости от времени года. Также он отметил два основных качества, в которых электрокары ничуть не уступают обычным авто — экономичность и экологичность.

- Электротранспорт — это более экономичное транспортное средство. В обслуживании этот автомобиль обходится намного дешевле. Кроме того, тарифы на электроэнергию несут в себе дополнительную экономию по сравнению с тем, чтобы заправляться бензином на аналогичный километраж, - сказал Тихонов.

Электротранспорт считается не только экологичным,но и более экономичным в обслуживании. Фото: Мария СОРОКИНА

Отметим, что совокупные инвестиции в проект составили порядка 750 млн рублей, причем только 250 млн рублей из этой суммы ушло на установку станций зарядки, а оставшиеся средства направлены на приобретение электрокаров. Предполагается, что по самым скромным подсчетам проект окупит себя за 4-5 лет.