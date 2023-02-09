Ремонт планетария в Нижнем Новгороде идет опережающими темпами. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по капитальному ремонту Нижегородского планетария. Большой зал был модернизирован еще к 800-летию города. Теперь дошли руки и до остальных помещений. На этот раз изменения затронут залы «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета».

- Работа, действительно, предстоит масштабная, - отметил в ходе выездного совещания глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В планетарии будет полностью изменён интерьер и даже конфигурация помещений – они будут закольцованы, и в них станет светлее за счёт дополнительных окон. Будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад, купол выполнят по спецзаказу.

Напомним, капитальный ремонт здания планетария начался в январе 2023 года. На данный момент закончен весь комплекс демонтажных работ: демонтированы потолки, перегородки, старые инженерные сети, полы. Выполнена стяжка полов в фойе на обоих этажах, уже готов круглый потолок на первом этаже.

- К настоящему моменту подобраны и заказаны все необходимые материалы и оборудование. Сам по себе объект нестандартный, потому что здесь везде все круглое, заказное, здесь нет типичных материалов и простых решений, - отметил директор подрядной организации Роберт Казарян. - Дизайн-проект очень современный – такие же и материалы, которые мы используем. Ещё одна необычная вещь, с которой нам придётся столкнуться – это купол, который изготавливает единственный производитель в России.

Столь же пристальное внимание уделялось и разработке дизайн-проекта обновленного планетария. Эта работа заняла около девяти месяцев.

- Основа дизайнерского решения – круг, символизирующий Вселенную, космическое пространство. Например, зал «Космонавтика» будет сделан, как будто ты находишься внутри космического корабля: мы там максимально убрали все углы, вместо окон будут большие иллюминаторы. Самая главная наша задача, чтобы, зайдя в планетарий, человек сразу почувствовал, что находится в модном месте для умных людей, - заявила директор планетария Галина Муромцева.

Уже известно, что залы будут не только отремонтированы, но и оснащены всем необходимым оборудованием. В частности, там появятся материалы для конференций, лекций и тематических встреч.

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