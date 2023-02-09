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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:15

Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили нижегородские водители в 2023 году

За это время было вынесено 3,1 тысячи постановлений
Полина ШИБАЛКИНА
Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили нижегородские водители.

Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили нижегородские водители.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили водители в Нижнем Новгороде с начала 2023 года. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в администрации города.

Согласно информации, в 2023 году из-за неоплаты парковок было вынесено 3,1 тысячи постановлений. Так, наложено штрафов на сумму 1 378 000 рублей.

Стоит отметить, что в 2022 году в рамках реализации проекта платных парковок в бюджет Нижнего Новгорода поступило 16,3 миллиона рублей.

Напомним, еще 12 парковок перейдут на полноценный режим работы в Нижнем Новгороде с 9 января.