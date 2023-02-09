Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили нижегородские водители в 2023 году

Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили нижегородские водители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 1,4 миллионов рублей штрафов за неоплату парковок получили водители в Нижнем Новгороде с начала 2023 года. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в администрации города.

Согласно информации, в 2023 году из-за неоплаты парковок было вынесено 3,1 тысячи постановлений. Так, наложено штрафов на сумму 1 378 000 рублей.

Стоит отметить, что в 2022 году в рамках реализации проекта платных парковок в бюджет Нижнего Новгорода поступило 16,3 миллиона рублей.

Напомним, еще 12 парковок перейдут на полноценный режим работы в Нижнем Новгороде с 9 января.