Еще 12 платных парковок начнут работать в Нижнем Новгороде с 9 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 12 парковок перейдут на полноценный режим работы в Нижнем Новгороде с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в настоящее время полноценно функционируют 99 парковочных зон. Режим работы платных парковок предполагает наложение штрафа за неоплату стоянки. Кроме этого, предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей, а также владельцев электромобилей.

- С 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

С 9 января начинают работу платные парковки по следующим адресам:

- Артельная;

- Бекетова (от улицы Нартова до дома № 15);

- Ижорская (от улицы Максима Горького до улицы Белинского);

- Казарменный переулок;

- Медицинская (от проспекта Гагарина до Кладбищенского проезда);

- Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней);

- Заречный бульвар (от проспекта Ленина до трамвайных путей со стороны домов от проспекта Ленина до дома №4);

- Литвинова (от улицы Приокская до улицы Даля);

- Луначарского (от улицы Литвинова (от дома 4 по площади Революции) до улицы Канавинской);

- Мануфактурная (от улицы Совнаркомовской до дома № 18);

- Октябрьской революции (от перехода Холодильный до проспекта Ленина);

- Чкалова (от дома № 1 до дома № 29);