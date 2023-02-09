Аренда квартир в Нижнем Новгороде возросла на 10% за год

В среднем месячная аренда квартиры стоит 22 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость аренды квартир в Нижнем Новгороде возросла на 10% за год. Об этом информирует пресс-служба сайта бесплатных объявлений.

Так, аналитики сайта сравнили цены на аренду жилья за январь 2022 года и январь 2023 года. Как оказалось, аренда квартир в Нижнем Новгороде подорожала за год на 10%. Цена возросла с 20 до 22 тысяч рублей. При этом квартиры в России подорожали за год на 25%.

- В среднем месячная аренда квартиры в Нижнем Новгороде на сайте бесплатных объявлений стоит 22 тысячи рублей. «Однушка» обойдется в 18 тысяч рублей в месяц, студия — в 17 тысяч, «двушка» — в 25 тысяч рублей. За «трешку» придется заплатить 35 тысяч в месяц, - отметили в пресс-службе.

Напомним, стоимость квартир в нижегородских новостройках увеличились на 21,2% за год.