Цены на квартиры в нижегородских новостройках увеличились на 21% за год

Роста цен на недвижимость в ближайшей перспективе не ожидается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость квартир в нижегородских новостройках увеличилась на 21,2% за год. Об этом информирует издание «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на данные аналитиков «Циан».

Согласно информации, стоимость квартир за квадратный метр в новостройках Нижнего Новгорода выросла до 144,3 тысяч рублей в феврале 2023 года. Так, цены возросли на 21,2% к уровню 2022 года и на 1,9% с начала 2023 года.

Средняя стоимость новостроек в городах-миллионниках России к февралю достигла 140 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 1,1% .

Как отметили эксперты, роста цен на недвижимость в ближайшей перспективе не ожидается. А поведение потребителей будет определяться общими экономическими и геополитическими факторами.