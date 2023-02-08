Участок дороги на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде перекроют 8, 9 и 11 февраля ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд будет частично перекрыт на участке улицы Лоскутова в Нижнем Новгороде 8, 9 и 11 февраля. 8 и 9 февраля с 14.00 до 22.00 и 11 февраля с 10.00 до 20.00 будет приостановлено движение транспорта от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки,– сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Конечно, автомобилистам рекомендовано заранее выбирать путь объезда.

Напомним, движение транспорта будет приостановлено в поселке Новинки в Приокском районе 11 февраля. Ограничения связаны с проведением Всероссийского массового соревнования «Лыжня России-2023».