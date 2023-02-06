Движение транспорта ограничат в поселке Новинки из-за соревнования «Лыжня России-2023» 11 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение транспорта будет временно ограничено в поселке Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода 11 февраля 2023 года. Ограничения связаны с проведением Всероссийского массового соревнования «Лыжня России-2023». Такое постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта приостановят с 7:00 до 16:00 в поселке Новинки по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома 18, а также по улице Новая напротив дома 202. Объехать участок водители смогут по прилегающим улицам.

Так, въезд транспорта с улицы Окской в поселок Новинки с 7:00 до 12:00 будет организован через улицу Приокскую и улицу Богородскую. А выезд будет осуществляться с 7:00 до 16:00 из поселка Новинки через улицы Нижегородскую и Магистральную на улицу Окскую.