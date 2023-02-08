1,5 млрд рублей направят на обеспечение лекарствами льготников в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

1,5 млрд рублей будет направлено на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан в Нижегородской области. Соответствующие поправки в бюджет региона на 2023 год в Заксобрание внес губернатор Глеб Никитин. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Кроме того, 2,3 млрд рублей планируется заложить на увеличение бюджета дорожного фонда. Отдельным вопросом стоит открытие детской поликлиники в рабочем поселке Тоншаево. В этом году будут выделены средства на покупку здания, где она разместится, после чего там сделают ремонт.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 1,89 млрд рублей дотаций на сбалансирование бюджета. Средства будут направлены на первоочередные расходы, значимые для нижегородцев.