Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 16:50

Нижегородская область получит 1,89 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Средства пойдут на компенсацию снижения дотации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская область получит 1,89 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Нижегородская область получит 1,89 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

1,89 млрд рублей дотаций получит Нижегородская область на сбалансирование бюджета.

– Предложение по выделению средств поддержала комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на председателя комиссии Андрей Макаров.

Средства, предусмотренные по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, будут направлены на компенсацию снижения дотации на выравнивание в 2023 году.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в ближайшее время будет принято решение о направлении средств на первоочередные расходы, значимые для граждан.