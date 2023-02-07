Нижегородская область получит 1,89 млрд рублей на сбалансированность бюджета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

1,89 млрд рублей дотаций получит Нижегородская область на сбалансирование бюджета.

– Предложение по выделению средств поддержала комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на председателя комиссии Андрей Макаров.

Средства, предусмотренные по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, будут направлены на компенсацию снижения дотации на выравнивание в 2023 году.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в ближайшее время будет принято решение о направлении средств на первоочередные расходы, значимые для граждан.