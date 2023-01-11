21 предприятие Нижегородской области попало под санкции Украины

21 нижегородское предприятие оборонно-промышленного комплекса попало под санкции Украины. Ограничения введены на пять лет, то есть до октября 2027 года. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

В частности, под санкциями оказались АО «Теплоэнерго», АО «Специализированный застройщик ИКС», «Саровбизнесбанк», КБ «Вымпел», АПЗ имени Пландина, ЦКБ «Лазурит», НИИ измерительных систем имени Ю. Е. Седакова, НИИ «Кристалл», институт машиностроения имени Бахирева, ЦКБ имени Р. Е. Алексеева, ООО «Русхимтрейд», ООО «МФ Лоджистик», ГК «Морские и нефтегазовые проекты», Нижегородский институт радиотехники, ООО «Волго-каспийское ПКБ», ЦНИИ «Буревестник», ООО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов», АО «Гидромаш», Арзамасский машзавод, завод «Темп-Авиа» и завод «Красное Сормово». Санкционный список дополнило ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородский завод «Красное Сормово» попал под санкции США. А машиностроительный завод в Арзамасе попал под санкции Великобритании.

Также два нижегородских сенатора попали под санкции Европейского союза. Речь идёт о представителе от Законодательного Собрания Нижегородской области Александре Вайнберге и представителе от правительства Нижегородской области Владимире Лебедеве.

Кроме того, под санкции Запада попал сын Сергея Кириенко Владимир Кириенко, который с 2021 года является генеральным директором технологической корпорации VK (в нее входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru, сайт объявлений «Юла» и другие интернет-ресурсы).

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