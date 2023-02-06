В Дзержинске простились с погибшим в СВО Александром Поповым. Фото: Дзержинское телевидение

В Дзержинске 5 февраля простились с Александром Поповым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом вообще Дзержинское телевидение.

Александр Попов являлся ветераном ОМОНа и ветераном боевых действий в Чечне. Он был профессиональным сапером, мастером-взрывотехником.

Он ушел на фронт добровольцем. Александр погиб под Бахмутом 8 декабря. У него остались жена и двое детей.

Напомним, на прошлой неделе вдове военнослужащего Сергея Коринского, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества в его честь.