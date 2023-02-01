Вдове погибшего в СВО Сергея Коринского вручили орден Мужества. Фото: сайт МБОУ "Школа №88 "Новинская"

Вдове военнослужащего Сергея Коринского, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества в его честь. Церемония прошла в новинской школе №88, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Награду Ольге Коринской передал временно исполняющий обязанности Военного комиссара Приокского района и Новинского сельсовета Анвяр Хусиянов. На мероприятии присутствовала семья Коринских, близкие и друзья.

47-летний нижегородец Сергей Коринский ушел на спецоперацию по контракту 7 июля, там он получил должность командира отделения автомобильного взвода обеспечения танкового батальона. Погиб Сергей 6 октября в селе Новая Тарасовка Харьковской области Украины.

18 октября военнослужащий был похоронен на федяковском кладбище под Нижним Новгородом. Близкие вспоминают о нем как о добром, искреннем и ответственном человеке, всегда готовом прийти на помощь ближнему.