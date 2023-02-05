Прокуратура проводит проверку из-за несоблюдения графика движения нижегородских электричек

Кроме того, будут проверять санитарные условия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после обращений нижегородцев, которые пожаловались на несоблюдение графика движения электричек. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Речь идет о поездах, которые курсируют в сормовском и приокском направлениях. Согласно информации, у транспортной компании есть случаи несоблюдения графика движения поездов, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе.

Напомним, дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Кисловодск запустили с 22 января 2023 года.