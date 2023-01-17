Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Кисловодск запустят с 22 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Кисловодском запустят с 22 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба ГЖД.

Так, поезд из Нижнего Новгорода будет отправляться в 19:14, а прибывать Кисловодск будет через день в 10:40. Кроме того, в тот же день состав отправится из Кисловодска в 16:21 и прибудет в столицу Приволжья через день в 7:16.

Стоит отметить, что в состав поезда включены современные купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-СВ. Кроме того, в поезде оборудованы система кондиционирования и экологически чистые туалетные комплексы.

Как отметили в пресс-службе, поезд будет курсировать раз в 4 дня, за исключением некоторых дат.

Ранее стало известно о том, что рейсы нижегородского автобусного маршрута А-50 синхронизируют с поездом «Санкт-Петербург - Самара» с 18 января 2023 года.