Сквер могут организовать на улицах Мончегорской и Космической в Нижнем Новгороде в 2024 году

Сквер могут организовать на улицах Мончегорской и Космической Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сквер планируют организовать в районе улицы Мончегорская и Космическая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Реализацию проекта наметили на 2024 год. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

– Микрорайон прекрасно знаю. И по Мончегорской и Космической не раз в детстве и юношестве ходил, даже будучи взрослым и главой города посещал. Действительно там нужная соответствующая инфраструктура, – рассказал глава города. – Администрация района в настоящее время прорабатывает проект организации сквера. Поручу прямо сейчас подключиться к этому вопросу МБУ «Нижегородгражданпроект».

Напомним, что на улице Львовской в Автозаводском районе также строят жилой комплекс. На месте бывшей воинской части возведут 10 домов и детский сад. Застройке подлежит территория площадью 8,7 га. Планируется, что строительство домов начнется через полтора года, а завершится к 2028 году.

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