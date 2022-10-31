Новый ЖК построят на месте бывшей воинской части в Автозаводском районе

План нового ЖК с детским садом на улице Львовской одобрили в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

План нового жилого комплекса из 10 домов и детского сада на улице Львовской одобрили на Архитектурном совете от 7 октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается из документов на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Жилой комплекс построят на месте бывшей воинской части в Автозаводском районе.

Специализированный застройщик – «Новая Жизнь-Львовская». Его проектное решение одобрил Архитектурный совет.

Площадь всех объектов недвижимости нового жилого комплекса не должна превышать 139 000 квадратных метров. Территория находится в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова Автозаводского района.

Напомним, жилой комплекс с детским садом на 240 мест будет построен на улице Львовской в Автозаводском районе к 2028 году.

Ранее сообщалось, что земельный участок представляет собой заросли деревьев в расположенными на нем постройками, оставшимися от располагавшейся здесь воинской части.