Центральную поликлинику в Балахне модернизируют к маю 2023 года

В настоящее время поликлиника закрыта. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Центральную поликлинику на улице Энгельса в Балахне модернизируют к маю 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения региона, ушло много времени на проектирование и замену всех коммуникаций, а также решение кадровых вопросов. В настоящее время поликлиника закрыта, а медики трудятся в другом здании. Мелик-Гусейнов рассказал, что в скором времени эти неудобства закончатся.

- Что будет на Энгельса? Светлые и удобные пространства, современная регистратура (без постаментов и опасных лестниц), современный фасад и, конечно, новое оборудование, - подчеркнул министр здравоохранения.

Кроме того, он добавил, что следующие работы по модернизации пройдут на объекте по улице Свердлова и стационаре на улице Олимпийской.

Напомним, новый офис врача общей практики начал работу в деревне Анкудиновка Кстовского муниципального округа.