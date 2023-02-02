Новый офис врача общей практики открылся в деревне Анкудиновка

Прием пациентов уже осуществляет участковый врач-терапевт. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Новый офис врача общей практики начал работу в деревне Анкудиновка Кстовского муниципального округа. Об этом информирует министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Медицинский пункт является структурным подразделением Афонинской врачебной амбулатории Кстовской ЦРБ, - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Стоит отметить, что прием пациентов уже осуществляет участковый врач-терапевт. А в скором времени здесь начнет работу и врач общей практики. Записаться в кабинет врача общей практики можно через портал Госуслуги, портал пациента, а также call-центр Афонинской врачебной амбулатории. Но также здесь окажут помощь и самообратившимся пациентам.

Напомним, новый центр женского здоровья начнет работать в Нижегородской области в феврале 2023 года.