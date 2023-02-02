Мелик-Гусейнов заступился за врача-педиатра, который обзывал матом новорождённых

Доктор объясняет свое поведение тяжелой работой и ответственностью. Фото: программа «Кстати»

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов решил заступиться за врача-педиатра нижегородской поликлиники № 3, на которого ранее жаловались за хамское и грубое поведение.

- Я поговорил с доктором. Да, были эмоции. И есть причина - тяжелая работа и ответственность, - рассказал в телеграм канале Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее родители Автозаводского района массово жаловались на хамское поведение врача-педиатра. Как отметили нижегородцы, во время визитов на дом врач начинает вести себя грубо. Он заходит в комнату в грязной обуви, отказывается надевать бахилы и даже мыть руки. Кроме этого, совсем недавно появилась видеозапись с камеры домофона. Там видно, как местный врач не скупится на нецензурную брань.

Доктор объясняет свое поведение тяжелой работой. Более того, в тот день у него были три вызова, где домофоны просто не работали. Конечно, расстроили врача и родительские чаты, где на доктора повесили унизительные ярлыки.

— Все это не оправдывает эмоций. И мы с доктором договорились, что он будет более сдержанным. А мы поможем. В том числе психологически, - подчеркнул Мелик-Гусейнов. – Но очень важно из этой истории всем вынести простой урок жизни. С пониманием отнестись к сложной работе медиков. А медикам держать себя в руках.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что врач-педиатр, на самом деле, замечательный человек. Доктор имеет опыт работы более 33 лет, и каждый маленький пациент — это сильные внутренние переживания для него.