Жители Автозаводского района пожаловались на врача-педиатра, обзывающего матом новорождённых

Врач не стесняется в выражениях. Фото: «Кстати»

Родители Автозаводского района массово жалуются на хамское поведение врача-педиатра поликлиники № 3. По словам местных жителей, врач обзывает матом новорождённых и грубит их родителям.

Как отметили нижегородцы, во время визитов на дом врач начинает вести себя грубо. Он заходит в комнату в грязной обуви, отказывается надевать бахилы и даже мыть руки.

- От многих знаю, кто настойчиво его просит надевать бахилы, он их заставляет самих нагибаться и ему на ноги надевать. Я считаю, что это ненормально, - рассказала местная жительница журналистам программы «Кстати».

Кроме этого, врач не стесняется в выражениях. Совсем недавно появилась видеозапись с камеры домофона. Там видно, как местный врач не скупится на нецензурную брань, пока ему не открывают дверь родители маленького пациента.

- Вызвала в конце декабря врача на дом. Начал меня отчитывать, по поводу того, зачем я вызвала врача на дом, если дом находится около поликлиники. Надо дать таблетку ребенку и вести на прием, - рассказала мама одного из юных пациентов.

А вот сам врач-педиатр считает свое поведение адекватным. Он уверяет, что всегда общается корректно. По его мнению, сейчас люди любят писать жалобы и тратить время на надевание бахил.