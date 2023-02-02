Территорию источников Девонского моря в Лыскове планируют благоустроить

Там хотят установить скамейки, купели и многое другое. Фото: телеграм-канал АНО «Асирис».

Территорию источников Девонского моря в Лыскове Нижегородской области планируют благоустроить. Так, концепцию благоустройства разработают в 2023 году, сообщается в телеграм-канале АНО «Асирис».

- Источники Девонского моря имеют удивительную и очень долгую историю, которая насчитывает 400 миллионов лет! – отметили специалисты компании.

Согласно информации, представители компании вместе с архитекторами уже побывали на месте, чтобы уточнить детали проекта развития местности. В настоящее время обсуждается возможность установки там скамеек, оборудования отсыпной дорожки к источникам, купели, а также смотровой площадки и парковки.

Напомним, 62 миллиона рублей намерены потратить на благоустройство площади Героев в Нижнем Новгороде.