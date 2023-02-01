62 миллиона рублей намерены потратить на благоустройство площади Героев в Нижнем Новгороде

Объявлен электронный аукцион по благоустройству сквера на площади Героев в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 62,2 млн рублей. На эту сумму планируется благоустроить территорию от дома №43 на проспекте Героев до «Микулы», то есть всю площадь целиком.

В соответствии с техническим заданием, подрядчику предстоит провести масштабные работы по озеленению — вырубить и выкорчевать старые деревья, а вместо них посадить два вида клена, рябины, яблони, черемуху, голубые ели, а также кустарники — сирень, чубушник, японскую спирею, барбарис и многое другое. Будут отремонтированы Мемориал и монумент Славы, установлены новые архитектурные формы — лавочки, стенды, информационные доски, доска почета, велопарковка. Для детей будет оборудована специальная площадка с батутом и качелями.

Согласно концепции которую показали нижегородцам в 2020 году, помимо этого в сквере должны были появиться скейт-парк с амфитеатром и площадка для занятий с собаками, а также некоторые декоративные архитектурные формы. В техническом задании эти элементы отсутствуют. Вероятно, от них решили отказаться.

Подрядчик будет определен 22 февраля, а работы в сквере должны быть завершены 30 сентября.