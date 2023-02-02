Нижегородку, переехавшую на автомобиле двоих мужчин, подозревают в покушении на убийство

Пострадавший получил перелом. Фото: принтскрин видео.

34-летнюю жительницу Нижнего Новгорода могут привлечь к уголовной ответственности за избиение и наезд на мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел ночью 31 января во дворе одного из домов на улице Львовской.

- Нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилем марки «Шевроле», умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, а также причинила механические повреждения семи припаркованным во дворе дома автомобилям, - добавили в пресс-службе ведомства. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», проводятся следственные действия. Кроме того, на женщину составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, в нижегородских Телеграм-каналах появились видео нападения на мужчину, а также наезда на него и еще одного очевидца. Оба остались живы, но получили переломы.

После этого женщина стала таранить припаркованный автомобиль своего неприятеля и задела еще несколько других. По словам очевидцев, она прыгала на капоте, кричала и ругалась матом.