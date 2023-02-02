Скакала по капоту и материлась: Пьяная нижегородка из ревности разнесла семь машин на парковке и переехала двоих мужчин

Женщина избила мужчину и переехала его на автомобиле. Фото: принтскрин видео.

Жительница Нижнего Новгорода публично избила мужчину и переехала его автомобилем. Жестокое нападение на нижегородца засняли сразу несколько камер и кадры не для слабонервных молниеносно разлетелись по местным Телеграм-каналам и вызвала бурное обсуждение. Как удалось выяснить, вся эта жесть происходила ночью 31 января на улице Львовской в Автозаводском районе города.

Первое время компания людей наблюдала, как женщина остервенело пинает ногами лежащего на земле мужчину. Избиение сопровождалось матами и оскорблениями со стороны обидчицы. Останавливать ее никто не спешил, будто опасаясь, что им тоже достанется. После этого женщина села в свой автомобиль «Шевроле» и вознамерилась переехать пострадавшего. Сначала под ее колеса угодил другой мужчина, а следом и сам объект неприязни. Обоих оперативно оттащили, не дав случиться непоправимому.

На этом злоумышленница не успокоилась и стала таранить припаркованную «Тойоту Камри», которая предположительно принадлежит избитому мужчине. По словам очевидцев, женщина оторвала передний бампер у автомобиля, скакала на капоте, громко материлась. От ее действий пострадала не только относительно новая иномарка потерпевшего, купленная в 2020 году, но и автомобили местных жителей, ставших невольными свидетелями случившегося. О причинах такого странного и неадекватного поведения остается только догадываться. В комментариях к видео многие предположили, что поводом для конфликта послужила супружеская неверность.

- Жена застукала мужа с любовницей и вот таким образом вымещала гнев , его машину вообще здорово разбила, проехалась по нему, жесть в общем, - написала очевидица Светлана в Телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

О состоянии пострадавших пока известно мало. Как сообщают местные жители, оба получили ушибы и переломы.

- Вчера на ногах стоял после этого и от скорой отказался, - отчиталась Светлана о состоянии избитого мужчины.

Личность нападавшей уже установлена, о чем сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Как установили полицейские, она не только переехала человека и разбила его автомобиль, но и повредила стоящие рядом транспортные средства.

- В отношении 38-летней нижегородки составлен протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что все материалы по этому инциденту будут переданы следователям для дальнейшего разбирательства.

К слову, в региональном СУ СКР сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилей марки «Шевроле», умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, а также причинила механические повреждения семи припаркованным во дворе дома автомобилям, - добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.