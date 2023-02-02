Новый центр женского здоровья заработает в Нижегородской области

К концу января 2023 года центр был готов на 98%. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Новый центр женского здоровья начнет работать в Нижегородской области в феврале 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

- Трудно представить, что ещё осенью 2022 года мы мечтали о создании центра женского здоровья в одном из северных районов области, - отметил министр здравоохранения.

Так, было решено провести ремонт недостроенного заброшенного корпуса на территории ЦРБ. За короткий срок был разработан проект и начался капитальный ремонт. И уже к концу января 2023 года центр был готов на 98%.

- Важно, что все необходимое оборудование и медицинская мебель закуплены. В феврале центр начнёт принимать первых пациенток, - подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Стоит отметить, что центр женского здоровья будет работать в формате межрайонного. Так, лечение будет доступно для женщин многих северных районов области.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пригрозил судом подрядчику из-за некачественного ремонта Сосновской ЦРБ.