Давид Мелик-Гусейнов пригрозил судом подрядчику из-за ремонта Сосновской ЦРБ

Строительные работы оцениваются на сумму более 8 миллионов рублей. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пригрозил судом подрядчику из-за некачественного ремонта Сосновской ЦРБ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в 2022 году подрядчик занимался ремонтом крыши Сосновской центральной районной больницы. Строительные работы оцениваются на сумму более 8 миллионов рублей.

Выполнить ремонт крыши в срок подрядчик не смог. Тогда ему пошли на встречу и дали время, чтобы он закончил работы. Однако ремонт был выполнен некачественно, есть контракт и описание недоделок. При этом что-то исправлять подрядчик не спешит.

- Но почему-то нет желания у подрядчика решить этот вопрос. Коллеги, вы живете и работаете в нашем регионе. Ваши родные и близкие пользуются помощью наших больниц и поликлиник…. Ну неужели не стыдно? – отметил Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения региона подчеркнул, что у подрядчика есть время устранить недочеты.

- Сделайте это. В случае несогласия будем действовать через правоохранителей и суд. Но тут уже сложно будет сохранить свою бизнес репутацию, - заключил Давид Мелик-Гусейнов.