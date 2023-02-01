Глеб Никитин и Роман Головченко открыли бизнес-форум в Нижнем Новгороде

В мероприятии приняли участие 260 представителей предприятий. Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 260 представителей предприятий, из них около 100 человек из Республики Беларусь. По словам Глеба Никитина, взаимодействие нижегородских и белорусских предприятий за последние годы усилилось.

- Считаю, что во многом таких успехов мы добились благодаря регулярной совместной деятельности. Наша работа также способствует решению многих вопросов в рамках двустороннего сотрудничества, – отметил Глеб Никитин.

Также в рамках мероприятия премьер-министр Республики Беларусь пожелали участникам продуктивной работы. Как отметил Роман Головченко, участники форума смогут найти новые проекты и решения, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень. Премьер-министр Белоруссии напомнил, что в 2022 году благодаря сотрудничеству удалось обеспечить выпуск необходимой продукции.

- Мы смогли по-новому взглянуть на наш научно-технологический и научный потенциал, заняться обеспечением национального технологического суверенитета и экономической безопасности, - подчеркнул Роман Головченко.

Так, основной темой форума стали инструменты экономического развития, такие как территории с особыми налоговыми режимами, программы поддержки науки и инноваций, а также биржевые торги.

Напомним, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прибыл с официальным визитом в Нижегородскую область.