Промышленные элементы, скейт-парк и тихие зеленые гавани: Как преобразится площадь Героев к юбилею Нижнего Новгорода

Сейчас большинство жителей Московского района проходят через площадь Героев, не останавливаясь. Оно и понятно – по сути, здесь совершенно нечем заняться. Именно поэтому авторы новой концепции благоустройства решили вдохнуть жизнь в эту территорию и наполнить ее многочисленными дополнительными функциями.

Сохранение памяти

Центральной частью этой площади является мемориал Героям Советского Союза и социалистического труда. Он состоит из стелы и двух полукруглых скобок. Этот объект после благоустройства ожидают минимальные изменения.

На площади будут организованы многочисленные зоны отдыха. ФОТО: https://sreda800.ru/

- Мы предлагаем сохранить мемориал, но заменить скобки. Сейчас это обыкновенный профлист. Мы же хотим немного модернизировать памятник, - рассказывают авторы концепции. – Под одной из этих скобок мы планируем оставить экспозицию – она может временной или частично постоянной. Из второй скобки мы сделаем перголу и обустроим под ней места для отдыха. Таким образом, у нас парадная площадь действительно станет местом памяти, где можно спокойно посидеть и провести какое-то время.

Еще одно изменение касается знаменитой звезды – ее планируется перенести на аллею памяти с деревьями на одну ось с мемориалом. Таким образом, площадь обретет законченную композицию.

Теперь доступ на площадь будет открыта со всех сторон. ФОТО: https://sreda800.ru/

Промышленный колорит

Зная историю Московского района и учитывая, сколько промышленных предприятий находится на его территории, авторы концепции решили подчеркнуть этот промышленный колорит.

- Мы решили создать парк с промышленной территорией, - объясняют авторы. – Это подчеркнет специфику территории и сделает ее запоминающейся. Мы планируем добиться этого эффекта с помощью арт-объектов, которые придадут площади промышленный характер. Этот образ будет просматриваться на разных уровнях: на детской площадке, на подростковом скейт-парке и в зонах отдыха.

Промышленные элементы появятся на всей площади. ФОТО: https://sreda800.ru/

«Открытие» площади

По мнению авторов концепции, важным моментом благоустройства станет открытие площади. Если раньше попасть на нее можно было только по ступеням с двух сторон, то теперь доступ на нее будет открыт со всех сторон.

- Раньше площадь была зажата в какой-то зеленый газон, который никак не использовался, - напоминают авторы концепции. – Но теперь мы этот зеленый газо уберем, и откроем доступ на площадь. При этом мы сохраним все озеленение, все существующие деревья. Кроме того, мы посадим деревья вдоль дороги, чтобы придать контур нашей площади.

Скейт-парк и детская площадка

После благоустройства на площади Героев появится несколько совершенно новых функциональных зон. В частности, в южной части площади планируется организовать подростковую зону средней величины.

- Здесь будет сделан скейт-парк с амфитеатром и арт-объектами для молодежи, - рассказали авторы концепции. – С одной стороны, она будет немного отдалена от площади, а с другой – молодежь будет находиться под присмотром между двумя транзитами.

На площади будет организована детская площадка. ФОТО: https://sreda800.ru/

Чуть ближе к дому спорта «Нижегородец» будет создана небольшая спортивная зона, включающая в себя несколько площадок. А в зеленой части площади планируется организовать детская площадка с элементами промышленных арт-объектов.