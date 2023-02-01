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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:21

Т-97 оказался самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год

Им пользовались больше всего пассажиров
Полина ШИБАЛКИНА
Именно на этом маршруте совершено больше всего транзакций по оплате проезда.

Именно на этом маршруте совершено больше всего транзакций по оплате проезда.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год оказался Т-97. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Автобусы именно этого маршрута перевезли больше всего пассажиров, - отметила старшая смены.

Согласно информации, именно частным маршрутом Т-97 чаще всего пользовались нижегородцы в 2022 году. Так, именно на этом маршруте совершено больше всего транзакций по оплате проезда.

Кроме этого, в число наиболее востребованных маршрутов вошли Т-13, Т-44, Т-45, Т-67, Т-81, Т-82 и Т-83.

Напомним, ранее стало известно о самых востребованных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде за январь.