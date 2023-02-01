Т-97 оказался самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год

Именно на этом маршруте совершено больше всего транзакций по оплате проезда. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Самым востребованным частным маршрутом в Нижнем Новгороде за 2022 год оказался Т-97. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Автобусы именно этого маршрута перевезли больше всего пассажиров, - отметила старшая смены.

Согласно информации, именно частным маршрутом Т-97 чаще всего пользовались нижегородцы в 2022 году. Так, именно на этом маршруте совершено больше всего транзакций по оплате проезда.

Кроме этого, в число наиболее востребованных маршрутов вошли Т-13, Т-44, Т-45, Т-67, Т-81, Т-82 и Т-83.

Напомним, ранее стало известно о самых востребованных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде за январь.